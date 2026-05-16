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Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Verkehrsunfall; Sachschaden an Grundstücksmauer

Roßbach/Wied (ots)

Am 15.05.26 zwischen 09:50 Uhr und 10:08 Uhr befuhr laut Zeugen ein roter Traktor und mit einem doppelachsigen roten Anhänger die Bergstraße in der Ortschaft Roßbach. Bei einem Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit der Mauer des geschädigten Grundstückseigentümers. Durch den Zusammenstoß entstand ein Sachschaden an der Mauer.

Der rote Traktor soll einen Frontlader gehabt haben.

Etwaige Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Straßenhaus unter der Telefonnummer 02634 9520, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Straßenhaus
Ellinger Straße 1, 56587 Straßenhaus
Telefon: 02634/952-0
pistrassenhaus@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell

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