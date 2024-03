Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Fahrer unter Alkoholeinfluss - Führerschein beschlagnahmt

Bad Hönningen (ots)

In der Nacht von Freitag zu Samstag wurde der Polizei Linz ein auffälliger PKW gemeldet, der die L 252 aus Hausen kommend in Fahrtrichtung Bad Hönningen befuhr. Hierbei fuhr der Führer des PKW immer wieder Schlangenlinien in unsicherer Fahrweise wobei er teils über die Fahrbahnmitte in den Gegenverkehr gelangte. Eine Streife der Polizei Linz konnte den Fahrer in der Ortsmitte Bad Hönningen anhalten und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Der 22-jährige Fahrer aus Asbach stand sichtlich unter Alkoholeinfluss; ein Atemalkoholtest ergab einen nicht unerheblichen Promillewert, der dazu führte, dass dem Fahrzeugführer eine Blutprobe auf der Dienststelle entnommen und der Führerschein beschlagnahmt wurde.

