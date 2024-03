POL-PDNR: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rheinbrohl - Arienheller (ots) - Am Dienstagmorgen meldete sich ein Zeuge bei dem zuständigen Jagdpächter, der einen Tierkadavar am Straßenrand in der Gemarkung Arienheller gefunden hatte. Bei einer näheren Nachschau wurde eine abgezogene Rehdecke mit einem Einschussloch vorgefunden. Die Linzer Polizeiinspektion hat die Ermittlungen wegen Jagdwilderei aufgenommen. Hinweise an die Polizeiinspektion in Linz, 02644/9430 ...

