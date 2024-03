Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Versuchte Einbrüche in einen Lagerhallenkomplex

Niederhofen (ots)

Am Dienstag sind der Polizeiinspektion Straßenhaus versuchte Einbrüche in drei von 5 Lagerhallen in der Dernbacher Straße in Niederhofen gemeldet worden. Die Ermittlungen ergaben, dass im Zeitraum vom 26.02.2024 bis zum 29.02.24 zu einem Einbruchsversuch in die erste Halle des Komplexes gekommen ist. Bisher unbekannte Täter öffneten gewaltsam eine Zugangstür. Zudem kam es zu 2 weiteren Einbrüchen im Versuchsstadium. Hier konnte die Tatzeit auf den Zeitraum vom 02.03.2024 bis zum Nachmittag des 05.03.2024 eingegrenzt werden. Auch in diesen Hallen sind die Türen gewaltsam aufgebrochen worden. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde aus den überwiegend leerstehenden Hallen nichts entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise der Polizeiinspektion Straßenhaus unter Tel. 02634/9520 oder per E-Mail: pistrassenhaus@polizei.rlp.de. zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell