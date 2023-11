Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Kontrolle vor Grundschule

Neuwied (ots)

Neuwied - Am 09.11.2023 wurde in der Zeit zwischen 07:30 Und 08:30 Uhr vor der Geschwister-Scholl-Grundschule in Neuwied eine Verkehrskontrolle durchgeführt. Erfreulicherweise wurde keine Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt. Jedoch wurden im Rahmen der Kontrolle festgestellt, dass ein 46jähriger Beschuldigter keine Fahrerlaubnis besaß. Der geführte PKW wurde sichergestellt und abgeschleppt.

