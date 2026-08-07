Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ermittlungsgruppe "Szene" weiterhin aktiv in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Wie bereits mehrfach berichtet, ist die Ermittlungsgruppe "Szene" der Kriminaldirektion und der Polizeidirektion Mainz weiterhin in der Mainzer Innenstadt, insbesondere im Bereich um die Kaiserstraße, Bahnhof und dem Bleichenviertel, im Einsatz. Dabei kontrollieren die Einsatzkräfte regelmäßig Personen, die im Zusammenhang mit der Betäubungsmittelkriminalität stehen könnten.

Allein in dieser Saison wurden bereits über 800 Personen kontrolliert und durchsucht. Dabei wird die Ermittlungsgruppe regelmäßig von der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.

Im Rahmen der Kontrollen wurden bislang über 100 Strafanzeigen aufgenommen, die überwiegend den Handel mit Cannabis betreffen. Darüber hinaus konnten auch weitere Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamin oder Ecstasy aufgefunden und sichergestellt werden.

Zudem sprachen die Einsatzkräfte bislang über 200 Platzverweise aus und erteilten 16 mehrmonatige Aufenthalts- und Betretungsverbote.

Auch heute finden umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Bereich Kaiserstraße, Bleichenviertel, Bahnhof und der Bonifaziustürme statt.

Bereits in der Vergangenheit erhielt die Polizei zahlreiche Videos, Bilder und weitere Hinweise aus der Bevölkerung sowie von Anwohnerinnen und Anwohnern. Für diese Unterstützung bedankt sich die Polizei ausdrücklich. Jeder Hinweis wird an das zuständige Fachkommissariat weitergeleitet und hat bereits mehrfach zu Ermittlungserfolgen beigetragen. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher, die Ermittlungen auch weiterhin durch entsprechende Hinweise zu unterstützen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen oder per E-Mail an kdmainz.egszene@polizei.rlp.de zu wenden.

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