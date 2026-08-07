PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Ermittlungsgruppe "Szene" weiterhin aktiv in der Mainzer Innenstadt

Mainz (ots)

Wie bereits mehrfach berichtet, ist die Ermittlungsgruppe "Szene" der Kriminaldirektion und der Polizeidirektion Mainz weiterhin in der Mainzer Innenstadt, insbesondere im Bereich um die Kaiserstraße, Bahnhof und dem Bleichenviertel, im Einsatz. Dabei kontrollieren die Einsatzkräfte regelmäßig Personen, die im Zusammenhang mit der Betäubungsmittelkriminalität stehen könnten.

Allein in dieser Saison wurden bereits über 800 Personen kontrolliert und durchsucht. Dabei wird die Ermittlungsgruppe regelmäßig von der Einsatzhundertschaft des Polizeipräsidiums Einsatz, Logistik und Technik unterstützt.

Im Rahmen der Kontrollen wurden bislang über 100 Strafanzeigen aufgenommen, die überwiegend den Handel mit Cannabis betreffen. Darüber hinaus konnten auch weitere Betäubungsmittel wie Kokain, Amphetamin oder Ecstasy aufgefunden und sichergestellt werden.

Zudem sprachen die Einsatzkräfte bislang über 200 Platzverweise aus und erteilten 16 mehrmonatige Aufenthalts- und Betretungsverbote.

Auch heute finden umfangreiche Kontrollmaßnahmen im Bereich Kaiserstraße, Bleichenviertel, Bahnhof und der Bonifaziustürme statt.

Bereits in der Vergangenheit erhielt die Polizei zahlreiche Videos, Bilder und weitere Hinweise aus der Bevölkerung sowie von Anwohnerinnen und Anwohnern. Für diese Unterstützung bedankt sich die Polizei ausdrücklich. Jeder Hinweis wird an das zuständige Fachkommissariat weitergeleitet und hat bereits mehrfach zu Ermittlungserfolgen beigetragen. Die Polizei bittet die Bevölkerung daher, die Ermittlungen auch weiterhin durch entsprechende Hinweise zu unterstützen.

Wer sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-33999 in Verbindung zu setzen oder per E-Mail an kdmainz.egszene@polizei.rlp.de zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 11:00

    POL-PPMZ: E-Scooter auf Parkplatz gestohlen

    Mainz (ots) - Am Donnerstagnachmittag kam es in Mainz zum Diebstahl eines E-Scooters. Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Annemarie-Renger-Straße abgestellt und diesen mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Als er gegen Abend zurückkehrte, stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war. Hinweise auf den oder die Täter liegen ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Mainz - Telefonbetrüger erbeuten 5.000,- EUR mit ungewöhnlichem Trick

    Mainz (ots) - Weil die Telefonnummer wie die echte Servicenummer ihrer Bank aussah, nahm eine 20-jährige Mainzerin am Mittwoch einen Telefonanruf an. Eine freundliche Frau gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank aus und wies auf eine angebliche Auslandsüberweisung in Höhe von 5.000,- EUR hin. Da die Geschädigte einen derartigen Auftrag nicht gegeben hatte, wies die ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 07:59

    POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Mainz (ots) - Die gestern veröffentliche Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Mainz wird zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten in Hessen angetroffen werden. Die Medien werden gebeten das Bild der Vermissten zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren