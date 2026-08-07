POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung
Mainz (ots)
Die gestern veröffentliche Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Mainz wird zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten in Hessen angetroffen werden.
Die Medien werden gebeten das Bild der Vermissten zu löschen.
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