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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Mainz (ots)

Die gestern veröffentliche Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Mainz wird zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten in Hessen angetroffen werden.

Die Medien werden gebeten das Bild der Vermissten zu löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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