Hauptzollamt Berlin

HZA-B: Illegale Beschäftigung in Kfz-Werkstatt

Der Berliner ZOLL deckt die Beschäftigung von acht Arbeitnehmenden ohne Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis auf

Berlin (ots)

Bei der Kontrolle einer Kfz-Werkstatt in Berlin-Neukölln wurden am gestrigen Tag in den Mittagsstunden 15 Arbeitnehmende angetroffen und überprüft. Dabei wurden durch die Zöllnerinnen und Zöllner der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Berlin insgesamt acht Drittstaatsangehörige festgestellt, die nicht im Besitz der für die Arbeitsaufnahme in Deutschland erforderlichen Aufenthaltstitel waren. Diese wurden zum Teil von dem Arbeitgeber bereits längerfristig beschäftigt, ohne dass die Meldung zur Sozialversicherung bei den Krankenkassen erfolgt ist. Bei den im Anschluss in den Geschäftsräumen des Arbeitgebers durchgeführten Durchsuchungen, konnten Beweismittel zur illegalen Ausländerbeschäftigung aufgefunden werden. Der Kontrolle ging ein anonymer Hinweis aus der Bevölkerung voraus.

Die Ermittlungen gegen den 55-jährigen Arbeitgeber, die bei der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Hauptzollamtes Berlin geführt werden, dauern noch an.

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