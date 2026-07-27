Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 260727 - 0948 Frankfurt - Ostend: Einbruchsdiebstahl in Blumengeschäft

Frankfurt (ots)

(la) In der Nacht von Sonntag auf Montag (27. Juli 2026) kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in einen Blumenladen, bei welchem die mutmaßlichen Täter unter anderem den Firmenwagen entwendeten.

Gegen 02:50 Uhr beabsichtigten Polizeibeamte im Bereich der Habsburger Allee, ein verdächtiges Fahrzeug zu kontrollieren. Die Fahrzeugführerin ignorierte jedoch sämtliche Anhalteaufforderungen und versuchte, sich der Kontrolle zu entziehen, indem sie das Fahrzeug entgegen der Fahrtrichtung in eine Einbahnstraße lenkte. Dort angekommen hielt das Fahrzeug an und sowohl die Fahrerin als auch der Beifahrer konnten zu Fuß unerkannt flüchten.

Bei genauerer Inaugenscheinnahme des Fahrzeuges stellten die Polizisten fest, dass dieses zu einem Blumengeschäft im Ostend gehört, in welches kurz zuvor eingebrochen worden war. Die Täter erbeuteten dort neben dem Firmenwagen Tablets sowie Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

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