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Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Barmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern (02.07.2026, 17:40 Uhr) kam es in Barmen zu einer 
Unfallflucht.

Ein 44-Jähriger war mit seinem Skoda auf der Winchenbachstraße in 
Richtung Schützenstraße unterwegs. Dort musste er nach ersten 
Erkenntnissen einem bislang unbekannten Autofahrer, der ihm 
entgegenkam, ausweichen. Dadurch prallte er gegen einen geparkten 
Mercedes-Benz der in der Folge gegen einen davor geparkten Fiat 
geschoben wurde.

Bei dem Unfall erlitt der 44-Jährige schwere Verletzungen. 

Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein 
Krankenhaus.

An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 
21.000 Euro.

Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht.

Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 
0202/284-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal
Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit
Telefon: 0202/284 2020
E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de

Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell

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