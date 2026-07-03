Polizei Wuppertal

POL-W: W Unfall in Barmen - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots)

Gestern (02.07.2026, 17:40 Uhr) kam es in Barmen zu einer Unfallflucht. Ein 44-Jähriger war mit seinem Skoda auf der Winchenbachstraße in Richtung Schützenstraße unterwegs. Dort musste er nach ersten Erkenntnissen einem bislang unbekannten Autofahrer, der ihm entgegenkam, ausweichen. Dadurch prallte er gegen einen geparkten Mercedes-Benz der in der Folge gegen einen davor geparkten Fiat geschoben wurde. Bei dem Unfall erlitt der 44-Jährige schwere Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte ihn zur stationären Aufnahme in ein Krankenhaus. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von circa 21.000 Euro. Zu einer Berührung mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nicht. Die Polizei bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell