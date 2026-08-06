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Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

Mainz (ots)

Seit Mittwoch, 29.07.2026, wird die in Mainz untergebrachte 
15-jährige Madena N. vermisst. Sie verließ am Mittwoch, 29.07.2026 
gegen Abend ihren Aufenthaltsort in der Mainzer Altstadt. Seitdem ist
ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen Bezüge ins 
Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Rüsselsheim.

Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die Vermisste in einer
hilflosen Lage befindet.

Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte sie nicht 
aufgefunden werden, so dass die Polizei die Öffentlichkeit um 
Mithilfe bittet.

BESCHREIBUNG: 
15 Jahre alt, weiblich, dunkelbraune Haare, dunkle Augen, helles Top,
lange dunkle Hose 

Weitere Informationen sowie ein Lichtbild der Vermissten, finden Sie 
hier:  https://www.polizei.rlp.de/fahndung/detailansicht/default-719b693ec4ef04f543d9d8b3e16d6d64

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt der Vermissten geben können, 
werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65 33312 an die 
Dienststelle zu wenden. Wenn Sie die Vermisste sehen, behalten Sie 
diese bitte im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die 
Polizei!

HINWEIS:
Die Veröffentlichung des Bildes der vermissten Person erfolgt 
ausschließlich zum Zwecke der Öffentlichkeitsfahndung im Rahmen der 
Gefahrenabwehr. Sofern der Zweck nicht mehr gegeben ist, bitten wir 
die Medien, insbesondere die Onlinemedien, das veröffentlichte Bild 
zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte der abgebildeten Person zu 
löschen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

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