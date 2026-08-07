PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter auf Parkplatz gestohlen

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Mainz zum Diebstahl eines E-Scooters.

Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Annemarie-Renger-Straße abgestellt und diesen mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Als er gegen Abend zurückkehrte, stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 08:45

    POL-PPMZ: Mainz - Telefonbetrüger erbeuten 5.000,- EUR mit ungewöhnlichem Trick

    Mainz (ots) - Weil die Telefonnummer wie die echte Servicenummer ihrer Bank aussah, nahm eine 20-jährige Mainzerin am Mittwoch einen Telefonanruf an. Eine freundliche Frau gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank aus und wies auf eine angebliche Auslandsüberweisung in Höhe von 5.000,- EUR hin. Da die Geschädigte einen derartigen Auftrag nicht gegeben hatte, wies die ...

    mehr
  • 07.08.2026 – 07:59

    POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Mainz (ots) - Die gestern veröffentliche Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Mainz wird zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten in Hessen angetroffen werden. Die Medien werden gebeten das Bild der Vermissten zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 14:35

    POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

    Mainz (ots) - Seit Mittwoch, 29.07.2026, wird die in Mainz untergebrachte 15-jährige Madena N. vermisst. Sie verließ am Mittwoch, 29.07.2026 gegen Abend ihren Aufenthaltsort in der Mainzer Altstadt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen Bezüge ins Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Rüsselsheim. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren