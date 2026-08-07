Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: E-Scooter auf Parkplatz gestohlen

Mainz (ots)

Am Donnerstagnachmittag kam es in Mainz zum Diebstahl eines E-Scooters.

Der Geschädigte hatte seinen E-Scooter zwischen 15:00 Uhr und 20:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Annemarie-Renger-Straße abgestellt und diesen mit einem Schloss an einem Fahrradständer gesichert. Als er gegen Abend zurückkehrte, stellte er fest, dass der E-Scooter entwendet worden war.

Hinweise auf den oder die Täter liegen derzeit nicht vor.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 2 unter der Rufnummer 06131/65-34250 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail an pimainz2@polizei.rlp.de übermittelt werden.

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