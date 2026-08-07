PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Telefonbetrüger erbeuten 5.000,- EUR mit ungewöhnlichem Trick

Mainz (ots)

Weil die Telefonnummer wie die echte Servicenummer ihrer Bank aussah, nahm eine 20-jährige Mainzerin am Mittwoch einen Telefonanruf an. Eine freundliche Frau gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank aus und wies auf eine angebliche Auslandsüberweisung in Höhe von 5.000,- EUR hin. Da die Geschädigte einen derartigen Auftrag nicht gegeben hatte, wies die Mitarbeiterin diese an einen Überweisungsprozess in der Banking-App auf ihrem Mobiltelefon zu starten, um diese Überweisung zu stornieren. Am Ende des angeleiteten Prozesses "drückte" die Geschädigte in der Hoffnung eine Auslandsüberweisung zu stornieren, den Auftrag ab und vereinbarte mit der vermeintlichen Mitarbeiterin ein weiteres Telefonat am nächsten Tag. Als dieses ausblieb und die "selbst vorgenommene" Überweisung nicht storniert war, schöpfte sie Verdacht und meldete den Vorgang der Polizei.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Pressestelle

Telefon: 06131 / 65-30022

E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Mainz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Mainz
Alle Meldungen Alle
  • 07.08.2026 – 07:59

    POL-PPMZ: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

    Mainz (ots) - Die gestern veröffentliche Öffentlichkeitsfahndung nach der 15-Jährigen aus Mainz wird zurückgenommen. Sie konnte wohlbehalten in Hessen angetroffen werden. Die Medien werden gebeten das Bild der Vermissten zu löschen. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mainz Pressestelle Telefon: 06131 / 65-30022 E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 14:35

    POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 15-Jährigen

    Mainz (ots) - Seit Mittwoch, 29.07.2026, wird die in Mainz untergebrachte 15-jährige Madena N. vermisst. Sie verließ am Mittwoch, 29.07.2026 gegen Abend ihren Aufenthaltsort in der Mainzer Altstadt. Seitdem ist ihr Aufenthaltsort unbekannt. Es bestehen Bezüge ins Rhein-Main-Gebiet, insbesondere Rüsselsheim. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass sich die ...

    mehr
  • 06.08.2026 – 11:15

    POL-PPMZ: Polizei überwacht Einfahrtsverbot in der Großen Bleiche

    Mainz (ots) - Am Mittwochnachmittag, 05.08.2026, führte die Polizei wie täglich eine stationäre Verkehrskontrolle im Bereich Große Bleiche / Ernst-Ludwig-Platz in Mainz durch. Schwerpunkt der Kontrolle war die Überwachung des Einfahrtverbots für Kraftfahrzeuge, mit Ausnahme von Bussen und Taxen. Während des Kontrollzeitraums stellten die Einsatzkräfte fest, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren