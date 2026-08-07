Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Telefonbetrüger erbeuten 5.000,- EUR mit ungewöhnlichem Trick

Mainz (ots)

Weil die Telefonnummer wie die echte Servicenummer ihrer Bank aussah, nahm eine 20-jährige Mainzerin am Mittwoch einen Telefonanruf an. Eine freundliche Frau gab sich als Mitarbeiterin ihrer Bank aus und wies auf eine angebliche Auslandsüberweisung in Höhe von 5.000,- EUR hin. Da die Geschädigte einen derartigen Auftrag nicht gegeben hatte, wies die Mitarbeiterin diese an einen Überweisungsprozess in der Banking-App auf ihrem Mobiltelefon zu starten, um diese Überweisung zu stornieren. Am Ende des angeleiteten Prozesses "drückte" die Geschädigte in der Hoffnung eine Auslandsüberweisung zu stornieren, den Auftrag ab und vereinbarte mit der vermeintlichen Mitarbeiterin ein weiteres Telefonat am nächsten Tag. Als dieses ausblieb und die "selbst vorgenommene" Überweisung nicht storniert war, schöpfte sie Verdacht und meldete den Vorgang der Polizei.

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