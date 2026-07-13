Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt nach Missbrauch von Notrufen

Augsburg (ots)

Innenstadt - Am Freitag (10.07.2026) betätigte eine 63-Jährige mehrfach einen Haltestellennotrufknopf im Stadtgebiet. Zwischen 14.00 Uhr bis 14.30 Uhr betätigte die Frau den Notrufknopf an der Haltstelle mehrfach. Außerdem beleidigte die Frau die Polizeibeamten. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen des Missbrauchs von Notrufen und Beleidigung gegen die 63-Jährige. Die Frau besitzt die österreichische Staatsangehörigkeit. Die Polizei weist eindrücklich darauf hin, dass die Haltstellennotrufknöpfe nur bei Vorliegen eines Notfalls oder Unglücks betätigt werden dürfen. Zuwiderhandlungen können zu strafrechtlichen Konsequenzen führen.

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