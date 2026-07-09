Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Pornographische Inhalte in Stadtbahn gezeigt - Tatverdächtigen vorläufig festgenommen

Stuttgart-Nord (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (08.07.2026) einen 22 Jahre alten Mann vorläufig festgenommen, der in einer Stadtbahn einer 19-Jährigen pornographische Inhalte gezeigt haben soll. Der 22-Jährige stieg gegen 07.15 Uhr an der Haltestelle Scharnhauser Park in die Stadtbahn der Linie U7 Richtung Mönchfeld. Er setzte sich neben die 19-Jährige und zeigte ihr unaufgefordert ein Video mit pornographischem Inhalt. Währenddessen soll der 22-Jährige seinen Intimbereich berührt haben. Beide stiegen an der Haltestelle Pragfriedhof aus und alarmierte Polizeibeamte nahmen den 22-Jährigen am Mailänderplatz vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzten die Beamten ihn wieder auf freien Fuß.

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