Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Die beiden vermissten Mädchen aus Hilchenbach-Dahlbruch sind wieder da -#polsiwi

Hilchenbach-Dahlbruch (ots)

Am gestrigen Montag (13. Juli) haben zwei Mädchen, 10 und 12 Jahre alt, die Polizei erheblich beschäftigt. Die Beiden waren morgens von ihrer Wohngruppe in Hilchenbach-Dahlbruch zur Schule aufgebrochen. Hier kamen sie jedoch nicht an. Auch nach Schulende kehrten sie nicht in die Wohngruppe zurück. Am späten Abend dann die positive Nachricht - die beiden Mädchen waren wohlbehalten aufgetaucht.

Seit Montagnachmittag hatte die Polizei Kenntnis von dem Verschwinden der 10- und 12-Jährigen und stieß umfangreiche Suchmaßnahmen an.

Unter anderem wendete sie sich am Abend an die Bevölkerung im Rahmen einer Öffentlichkeitsfahndung. https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/presse/die-polizei-sucht-derzeit-zwei-vermisste-maedchen-im-alter-von-10-und-12-jahren

Es gingen in der Folge einige Hinweise bei der Polizei ein, die jedoch nicht zum Aufgreifen der beiden Ausreißerinnen führten. Auch eigene Ermittlungsansätze und Suchmaßnahmen blieben erfolglos.

Am späten Abend dann Entwarnung. Die beiden Mädchen konnten wohlbehalten bei dem Versuch, heimlich zurückzukehren, angetroffen werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell