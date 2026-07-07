Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unbekannte zünden Baum im Wald an

Sondershausen (ots)

Am Montag, gegen 13.30 Uhr, wurde durch Unbekannte an einem Forstweg im Waldgebiet "Am Grass" ein Baum angezündet. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht und ein Übergreifen auf weitere Bäume konnte verhindert werden. Beamte der Polizeiinspektion Kyffhäuser leiteten Ermittlungen ein und fahnden nach den Verursachern.

Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0361/574365100 bei der Polizei in Sondershausen zu melden.

Aktenzeichen: 0168750

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