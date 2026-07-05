Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Unfall mit verletzten Kradfahrer

Kyffhäuser / B85 (ots)

Zu einem weiteren Unfall mit verletzen Kradfahrer kam es ebenfalls am Samstag, den 04.07.2026 gegen 15:30 Uhr. Auch dieser Unfall ereignete sich auf der B 85 zwischen "Biker-Point" in Fahrtrichtung Kyffhäuser. Beide Kradfahrer befuhren die Strecke mit ihren Krädern hintereinander. Als der vorausfahrende Fahrer mit seinem Krad Suzuki GSX-S1000 verkehrsbedingt abbremsen musste, bemerkte dies der nachfolgende Kradfahrer mit seiner KTM 990RCR zu spät und fuhr auf den Vordermann auf. Der auffahrende Kradfahrer wurde hierbei schwer verletzt und der Vordermann blieb unverletzt. An beiden Krädern kam es zu einem Gesamtschaden von ca. 2000.- Euro.

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