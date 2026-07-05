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Landespolizeiinspektion Nordhausen

LPI-NDH: Mühlhausen -Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Mühlhausen (ots)

In den frühen Morgenstunden des Samstag, 04.07.2026 kam es gegen 03.00 Uhr im Bereich Im Flrachen in Mühlhausen zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen.

Nach bisherigen Erkenntnissen war es zunächst zu einer verbalen Streitigkeit gekommen, nachdem ein mit zwei Personen besetzter E-Scooter eine Personengruppe beim Vorbeifahren leicht berührt hatte. Im weiteren Verlauf traf eine größere Personengruppe auf die zuvor an der verbalen AUseindersetzung beteiligten Personen. Im Zuge der anschließenden körperlichen Auseinandersetzung wurden zwei Männer im Alter von 28 Jahren und 32 Jahren verletzt, einer davon schwer. Die Ermittlungsen wegen gefährlicher Körperverletzung führt die Polizeiinspektion Unstrut Hainich.

Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben oder Angaben zu den bislang unbekannten Tatverdächtigen machen können, werden gebeten, sich bei der PI Unstrut Hainich unter der Tel. 03601-4510 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Nordhausen
Polizeiinspektion Unstrut-Hainich
Telefon: 03601 4510
E-Mail: pi-unstrut-hainich@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Nordhausen, übermittelt durch news aktuell

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