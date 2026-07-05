LPI-NDH: Sondereinsatz

Kyffhäuser / B85 (ots) - Zu einem Verkehrsunfall mit Personenschaden kam es am Samstag, den 04.07.2026 gegen 14:40 Uhr, auf der B 85 zwischen Abzweig Kyffhäuser und der Gaststätte "Biker-Point". Der Fahrer einer Honda CBR 600 befuhr die B85 vom Abzweig Kyffhäuser kommend in Richtung Kelbra. In einer Linkskurve kam der Fahrer mit seinem Motorrad, auf Grund zu hoher Geschwindigkeit, nach rechts von der Fahrbahn ab und ...

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