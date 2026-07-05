Landespolizeiinspektion Nordhausen
LPI-NDH: Sondereinsatz
Obermehler (ots)
Sonntagnacht fand ein größerer Polizeieinsatz in der Gemeinschaftsunterkunft in Obermehler statt. Zugrunde liegt eine vermeintliche Bedrohungslage, welche in Niedersachsen begann und sich über die Autobahn und die Landesgrenze bis nach Obermehler zog. Der Tatverdächtige wurde durch eine Sondereinheit der Polizei unverletzt festgenommen.
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