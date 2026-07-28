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POL-LIP: Leopoldshöhe. Neue Bezirksdienstbeamtin für Leopoldshöhe.

POL-LIP: Leopoldshöhe. Neue Bezirksdienstbeamtin für Leopoldshöhe.
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Lippe (ots)

Polizeihauptkommissarin Roxana Keil-Preuß hat im Juli die Aufgabe als Bezirksdienstbeamtin für Leopoldshöhe übernommen. Nach zwei Jahren im Bezirksdienst der Detmolder Innenstadt wechselte sie nun in den Wachbereich Bad Salzuflen und steht den Bürgerinnen und Bürgern vor Ort künftig als persönliche Ansprechpartnerin zur Verfügung.

Roxana Keil-Preuß verfügt über langjährige und vielfältige Erfahrung im Polizeidienst. Nach ihrer Ausbildung im mittleren Dienst, die sie 1997 in Schloß Holte-Stukenbrock begann und 1999 erfolgreich abschloss, war sie zunächst bei der Polizeiwache Lage tätig. Ihre weitere Laufbahn führte sie über die Wache Detmold zurück nach Lage. Von 2018 bis zu ihrem Wechsel in den Detmolder Bezirksdienst versah sie ihren Dienst auf der Polizeiwache Bad Salzuflen. Durch diese langjährige Tätigkeit ist sie mit dem Wachbereich sowie den örtlichen Strukturen und Ansprechpartnern bestens vertraut.

Ansprechpartnerin vor Ort

Roxana Keil-Preuß betreut künftig die Gemeinde Leopoldshöhe mit den Ortsteilen Bexterhagen, Krentrup, Nienhagen und Schuckenbaum. Darüber hinaus ist sie auch für den Bad Salzufler Ortsteil Lockhausen zuständig.

Als Bezirksdienstbeamtin legt sie großen Wert auf Bürgernähe. Sie möchte für die Menschen in ihrem Bezirk ansprechbar sein, zuhören und gemeinsam mit ihnen pragmatische Lösungen erarbeiten. Besonders wichtig ist ihr dabei die Zusammenarbeit mit Kindergärten, Schulen, Vereinen und weiteren Einrichtungen vor Ort.

"Eine gute Kommunikation mit meinem Gegenüber ist super wichtig. Ansprechbar zu sein, sich für die Bearbeitung von Problemen und Konflikten Zeit zu nehmen und vernünftige Lösungen zu finden, macht die Stelle als Bezirksdienstbeamtin für mich so interessant", sagt Roxana Keil-Preuß.

Zu ihrem Wechsel nach Leopoldshöhe erklärt sie: "Vertrauen entsteht durch Zuhören, Respekt und Präsenz. Der Standortwechsel als Kontaktbeamtin bietet mir die Möglichkeit meine Erfahrungen in einem neuen Zuständigkeitsbereich einzubringen und bürgernahe Polizeiarbeit weiter zu vertiefen. Besonders freue ich mich darauf, neue Kontakte zu den Menschen vor Ort, Kindergärten, Schulen und weiteren Institutionen aufzubauen."

Privat ist Roxana Keil-Preuß in Lage verwurzelt. Sie ist Mutter von zwei Kindern und verbringt ihre Freizeit gerne mit ihrer Familie und ihren Hunden. Außerdem unternimmt sie Spaziergänge, fährt Rad, trifft Freunde und liest. Neben ihrer polizeilichen Tätigkeit engagiert sie sich gewerkschaftlich und ist Mitglied des Personalrats.

So ist sie erreichbar

Sie erreichen Ihre Bezirksdienstbeamtin im Bezirksdienstbüro am Kirchweg 1 in Leopoldshöhe unter der Telefonnummer (05208) 418. Sprechen Sie Roxana Keil-Preuß auch gerne persönlich an, wenn sie in ihrem Bezirk unterwegs ist.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

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