Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Öffentlichkeitsfahndung nach vermisstem 11-jährigen Jungen

Mainz (ots)

Seit Donnerstag, 05.03.2026, wird der in Jugenheim in Rheinhessen wohnhafte 11-jährige Kianoush K. vermisst. Er verließ am Donnerstag, 05.03.2026, gegen 15:45 Uhr unerlaubt einen Tagesausflug seiner Wohngruppe in Mainz und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Zuletzt gesehen wurde er am Münsterplatz in Mainz. Durch die bisherigen polizeilichen Maßnahmen konnte der Vermisste nicht aufgefunden werden, sodass die Polizei die Öffentlichkeit um Mithilfe bittet.

Beschreibung des Vermissten:

   - ca. 1,50m groß
   - ganz kurze, abrasierte Haare
   - braune Augen
   - helle Haut
   - graue Under Armour Jacke
   - vermutlich graue Jogginghose

Zeugen, die Hinweise auf den Aufenthalt des Vermissten geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06131 65-33312 an den Kriminaldauerdienst in Mainz zu wenden. Wenn Sie den Vermissten sehen, behalten Sie diesen im Blick und verständigen Sie über den Notruf 110 die Polizei!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mainz
Polizeiführung vom Dienst
Führungszentrale
Telefon: 06131 / 2162101 (außerhalb Bürozeiten)
Pressestelle des PP Mainz ist zu Bürozeiten unter 06131 - 65 30022
erreichbar.
E-Mail: ppmainz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.mainz

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell

