Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Verkehrsunfall zwischen Radfahrenden und Fußgängergruppe auf der Saarstraße in Mainz

Mainz (ots)

Am Dienstag, den 02.12.2025, kam es gegen 18:45 Uhr auf der Saarstraße in Mainz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Radfahrenden und einer Fußgängergruppe. Dabei wurden mehrere Personen verletzt.

Eine 25-jährige Fußgängerin war gemeinsam mit zwei weiteren Passanten auf dem getrennten Geh- und Radweg in Richtung stadtauswärts unterwegs. Auf Höhe eines Oberleitungsmasts begegneten ihnen zwei Radfahrende, die den Weg in Richtung Innenstadt befuhren. Sowohl die Fußgängergruppe als auch die Radfahrenden wichen im Bereich des Masts seitlich aus.

Hierbei kam es jedoch zu einer Kollision zwischen dem stadteinwärts fahrenden Radfahrenden und der 25-jährigen Fußgängerin. Die genaue Unfallursache ist derzeit Gegenstand polizeilicher Ermittlungen.

Die Fußgängerin erlitt leichte Verletzungen im Bereich des Nackens und der Hände sowie Schmerzen im Gesicht. Der beteiligte Radfahrende wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Untersuchung in ein Mainzer Krankenhaus gebracht.

Der Schienenverkehr in Fahrtrichtung Innenstadt war im Bereich des Hauptfriedhofs für etwa 45 Minuten gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell