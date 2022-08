POL-PPMZ: Geldautomatensprengung

Mainz (ots) - An verschiedenen Örtlichkeiten in Mainz kam es gestern zu Verkehrsunfällen, bei denen entweder Fahrradfahrer oder Fußgänger verletzt worden sind. In der Mainzer Oberstadt übersieht ein 22jähriger Mercedes-Fahrer gestern gegen 11:25 Uhr beim Abbiegen vom Landwehrweg in die Pariser Straße eine 65jährige Radfahrerin. Es kommt zur Kollision. Glücklicherweise verletzt sich die Radfahrerin nur leicht. Ein ...

mehr