Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Alleinunfall auf der A61 zwischen Gau-Bickelheim und der Anschlussstelle Bad-Kreuznach

Gau-Bickelheim (ots)

Die 63-jährige Fahrerin eines PKW befährt die A61 in Fahrtrichtung Norden, als sie gegen kurz nach 06:00 Uhr zwischen der Anschlussstelle Gau-Bickelheim und dem Autobahnparkplatz Steingewann ohne Beteiligung eines weiteren Fahrzeuges ins Schlingern gerät und mehrere Schutzplankenelemente touchiert. In der Folge kommt das Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kommt im Grünstreifen zum Stehen. Die Fahrerin kann durch vor Ort befindliche Ersthelfer aus dem Fahrzeug gerettet werden, verstirbt jedoch trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter hinzugezogen. Ob ein medizinischer Notfall unfallursächlich war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Die rechte Fahrspur musste bis 10:26 Uhr gesperrt werden.

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