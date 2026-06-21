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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Verkehrsunfall auf der A60 bei Ingelheim-West - Eine Person schwer verletzt

Heidesheim (ots)

Auf der Autobahn A60 in Fahrtrichtung Bingen ereignete sich am Sonntagabend gegen 18:15 Uhr ein Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw in Höhe der Anschlussstelle Ingelheim-West.

Nach bisherigen Erkenntnissen kam es zu einem Auffahrunfall zwischen den beiden Fahrzeugen. Dabei wurde eine Person schwer, aber nicht lebensbedrohlich verletzt. Zwei weitere Personen erlitten leichte Verletzungen. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt und in umliegende Krankenhäuser gebracht.

Beide Fahrzeuge waren infolge des Unfalls nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Fahrbahn in Fahrtrichtung Bingen für etwa eineinhalb Stunden gesperrt. Dadurch kam es zu entsprechenden Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiautobahnstation Heidesheim
Budenheimer Weg 75
55262 Ingelheim am Rhein
06132-950100

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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