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Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: Auto überschlägt sich nach Verkehrsunfall

A61-Lonsheim (ots)

Am Freitagmorgen, gegen 09:30 Uhr, kam es auf der A61, Gemarkung Lonsheim, zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Autos, bei dem sich eines überschlug. Eine 41-jährige Rheinhessin fuhr mit ihrem Suzuki an der Anschlussstelle Bornheim auf die A61 in Fahrtrichtung Koblenz auf. Dabei kollidierte sie mit dem Mercedes einer 68-Jährigen aus Bayern. Aufgrund des Zusammenpralls schleuderte die 41-Jährige gegen die Mittelschutzplanke, überschlug sich und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Die Rheinhessin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Die beiden Insassen des Mercedes blieben beide unverletzt. Sie konnten mit ihrem nur leicht beschädigten Fahrzeug die Fahrt fortsetzen. Der Suzuki erlitt einen Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Zwecks Unfallaufnahme musste der rechte Fahrstreifen bis ca. 11:00 Uhr gesperrt werden. Zwischenzeitlich wurde auch die komplette Richtungsfahrbahn Koblenz für etwa 20 Minuten vollgesperrt.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim unter der Rufnummer 06701/9190 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Rückfragen bitte an:

Verkehrsdirektion Mainz
Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim

Telefon: 06701 919-0
E-Mail: pastgau-bickelheim@polizei.rlp.de
Website: https://s.rlp.de/lrhUtRZ

Original-Content von: Verkehrsdirektion Mainz, übermittelt durch news aktuell

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