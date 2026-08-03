Polizeidirektion Mainz

POL-PDMZ: Nachtrag: Schwerer Verkehrsunfall im Westring

Mainz (ots)

Bezugnehmend auf die Pressemeldung vom Samstagmittag wird mitgeteilt, dass der 82-jährige Fahrer des schwarzen Audi zwischenzeitlich im Krankenhaus verstorben ist.

Die Ermittlungen zur genauen Ursache des Verkehrsunfalls dauern weiterhin an. Ob der Verkehrsunfall infolge eines medizinischen Notfalls oder aus anderen Gründen verursacht wurde, ist nach wie vor Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

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