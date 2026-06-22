Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfallflucht mit Folgeunfall - 27 Jährige verursacht zwei Unfälle

Eisenberg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, kam es gegen 09:50 Uhr in der Hohen Straße in Stauf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27 jährige Pkw Fahrerin zunächst mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Die 27 Jährige befuhr die Hohe Straße in Fahrtrichtung Burgweg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkten Pkw einer 60 Jährigen zusammenstieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort. Der aufmerksame Ehemann der Geschädigten bemerkte den Unfall und nahm mit seinem Pkw die Verfolgung auf. In Göllheim stellte die 27 Jährige ihr Fahrzeug ab. Der Mann positionierte sein Fahrzeug quer hinter dem Pkw der Unfallverursacherin, um ein erneutes Wegfahren zu verhindern. Bevor er die Fahrerin auf den Unfall ansprechen konnte, setzte diese ihr Fahrzeug rückwärts und stieß gegen den quer stehenden Pkw des Mannes.

Die 27 Jährige verblieb anschließend bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife vor Ort. Insgesamt wurden bei den beiden Verkehrsunfällen drei Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht. Der Fahrerin wurde im Rahmen der Unfallaufnahme der Führerschein entzogen.

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