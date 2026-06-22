PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Eisenberg - Verkehrsunfallflucht mit Folgeunfall - 27 Jährige verursacht zwei Unfälle

Eisenberg (ots)

Am Samstag, 20.06.2026, kam es gegen 09:50 Uhr in der Hohen Straße in Stauf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 27 jährige Pkw Fahrerin zunächst mit einem geparkten Fahrzeug kollidierte und sich anschließend unerlaubt vom Unfallort entfernte.

Die 27 Jährige befuhr die Hohe Straße in Fahrtrichtung Burgweg, als sie aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn abkam und mit dem ordnungsgemäß in Längsaufstellung geparkten Pkw einer 60 Jährigen zusammenstieß. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, setzte die Fahrerin ihre Fahrt fort. Der aufmerksame Ehemann der Geschädigten bemerkte den Unfall und nahm mit seinem Pkw die Verfolgung auf. In Göllheim stellte die 27 Jährige ihr Fahrzeug ab. Der Mann positionierte sein Fahrzeug quer hinter dem Pkw der Unfallverursacherin, um ein erneutes Wegfahren zu verhindern. Bevor er die Fahrerin auf den Unfall ansprechen konnte, setzte diese ihr Fahrzeug rückwärts und stieß gegen den quer stehenden Pkw des Mannes.

Die 27 Jährige verblieb anschließend bis zum Eintreffen der verständigten Polizeistreife vor Ort. Insgesamt wurden bei den beiden Verkehrsunfällen drei Fahrzeuge beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 8.000 Euro geschätzt. Hinweise auf eine Fahruntüchtigkeit ergaben sich nicht. Der Fahrerin wurde im Rahmen der Unfallaufnahme der Führerschein entzogen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Kirchheimbolanden

Telefon: 06352-9110
Website: https://s.rlp.de/91y7WiU

Original-Content von: Polizeidirektion Worms, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Worms mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Worms
Alle Meldungen Alle
  • 21.06.2026 – 08:32

    POL-PDWO: Fahrer unter Alkoholeinfluss - Unfallstelle gesucht.

    Wörrstadt (ots) - Zeugen meldeten der Polizei am frühen Sonntagmorgen um kurz nach 03:00 Uhr einen beschädigten Pkw und eine danebenstehende Person in der Rheingrafenstraße in Wörrstadt. Eine Streife der Polizei Alzey konnte die Person neben dem Fahrzeug antreffen. Es handelte sich bei ihr um einen 20-jährigen, der leichte Verletzungen aufwies und erheblich ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 12:59

    POL-PDWO: Zwei Fahrzeuge und Lastenrad in Brand geraten - Zeugen gesucht

    Worms (ots) - In der Nacht zum Freitag, 19.06.2026, kam es in der Burkhardstraße in Worms zu einem Brand, bei dem zwei Fahrzeuge und ein Lastenrad erheblich beschädigt wurden. Durch die Hitzeentwicklung und umhergeschleuderte Fahrzeugteile entstanden zudem leichte Schäden an einem angrenzenden Gebäude sowie an einem weiteren Pkw. Der Gesamtschaden wird derzeit auf ...

    mehr
  • 19.06.2026 – 12:56

    POL-PDWO: Schwerer Raub auf Senior in Wohnhaus - Zeugen gesucht

    Bastenhaus (Donnersbergkreis) (ots) - In den frühen Morgenstunden des Freitags, 19. Juni 2026, wurde ein Senior in einem Wohnhaus in Bastenhaus überfallen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr mutmaßlich vier maskierte Täter in das Gebäude. Sie bedrohten den Bewohner und hinderten ihn daran, sich frei zu bewegen. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus und entwendeten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren