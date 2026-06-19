Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Schwerer Raub auf Senior in Wohnhaus - Zeugen gesucht

Bastenhaus (Donnersbergkreis) (ots)

In den frühen Morgenstunden des Freitags, 19. Juni 2026, wurde ein Senior in einem Wohnhaus in Bastenhaus überfallen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand gelangten zwischen 03:00 Uhr und 04:00 Uhr mutmaßlich vier maskierte Täter in das Gebäude. Sie bedrohten den Bewohner und hinderten ihn daran, sich frei zu bewegen. Anschließend durchsuchten sie das Wohnhaus und entwendeten Bargeld.

Gegen 04:00 Uhr flüchteten die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen wegen des Verdachts des schweren Raubes aufgenommen.

Die Polizei fragt:

- Wer hat am frühen Freitagmorgen, insbesondere zwischen 02:30 Uhr und 04:30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich Bastenhaus sowie auf den dortigen Zu- und Abfahrtswegen beobachtet?

- Wem sind in den Tagen oder Nächten vor der Tat fremde Personen oder Fahrzeuge aufgefallen, die sich wiederholt oder über einen längeren Zeitraum in Bastenhaus aufhielten?

- Wer hielt sich in den Tagen vor der Tat als Gast oder Besucher in dem nahe gelegenen Hotel auf und hat dort oder im Umfeld verdächtige Wahrnehmungen gemacht?

- Wer verfügt über private Videoaufzeichnungen, Aufnahmen von Türklingelkameras oder Dashcamaufzeichnungen aus dem genannten Zeitraum?

- Wer kann sonstige Angaben machen, die mit der Tat in Zusammenhang stehen könnten?

Auch Beobachtungen, die zunächst unbedeutend erscheinen, können für die Ermittlungen von Bedeutung sein.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalinspektion Worms, Kommissariat 45 Alzey, unter der Telefonnummer 06731 911-2624 oder per E-Mail an KIWorms.K45.Alzey@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Außerhalb der üblichen Geschäftszeiten ist eine telefonische Kontaktaufnahme mit der Polizeiinspektion Kirchheimbolanden unter 06352 911-0 möglich.

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