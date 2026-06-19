Polizeidirektion Worms

POL-PDWO: Zwei Fahrzeuge und Lastenrad in Brand geraten - Zeugen gesucht

Worms (ots)

In der Nacht zum Freitag, 19.06.2026, kam es in der Burkhardstraße in Worms zu einem Brand, bei dem zwei Fahrzeuge und ein Lastenrad erheblich beschädigt wurden.

Durch die Hitzeentwicklung und umhergeschleuderte Fahrzeugteile entstanden zudem leichte Schäden an einem angrenzenden Gebäude sowie an einem weiteren Pkw. Der Gesamtschaden wird derzeit auf rund 30.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand.

Die Kriminalinspektion Worms hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand besteht der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung.

Zeugen gesucht:

Wer am 19.06.2026 zwischen 03:00 Uhr und 03:40 Uhr im Bereich der Burkhardstraße, insbesondere an der Einmündung zur Friedrich-Ebert-Straße, verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet hat oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Worms in Verbindung zu setzen: Tel. 06241 852-0, E-Mail KIWorms@polizei.rlp.de.

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