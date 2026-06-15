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Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Auseinandersetzung nach Fahrscheinkontrolle

Stuttgart (ots)

Zu einer Auseinandersetzung nach einer Fahrscheinkontrolle ist es am Freitagnachmittag (12.06.2026) gegen 14:40 Uhr in einer S-Bahn der Linie S1 in Richtung Herrenberg gekommen.

Nach derzeitigen Informationen wurde ein 24 Jahre alter Mann durch zwei Mitarbeiter der DB Sicherheit im 1. Klasseabteil angetroffen. Da er hierfür wohl kein Ticket vorzeigen konnte, wurde er mehrfach gebeten, sich in die 2. Klasse zu begeben. Umgehend soll sich der aggressive 24-jährige afghanische Staatsangehörige unkooperativ gegenüber den 25 und 35 Jahre alten Sicherheitsmitarbeitern verhalten haben, sodass er beim Halt in Österfeld des Zuges verwiesen wurde. Als er die mehrfache Aufforderung, die Bahn zu verlassen, ignorierte, sollen die Mitarbeiter mit deutscher Staatsangehörigkeit den Mann aus der Bahn geführt haben. Hierbei schlug und trat der 24-Jährige aktuellen Erkenntnissen zufolge seine beiden Gegenüber in das Gesicht bzw. gegen das Bein. Ein weiterer DB Mitarbeiter im Alter von 51 Jahren und mit deutscher Staatsangehörigkeit soll daraufhin zur Unterstützung geeilt sein. Auch er wurde wohl von dem mutmaßlichen Täter angegriffen, weshalb er sich zur Wehr gesetzt haben soll. Alarmierte Bundespolizisten trafen alle augenscheinlich leicht verletzten Beteiligten vor Ort an und unterzogen sie den polizeilichen Maßnahmen. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer +4971155049-1020 oder per E-Mail: bpoli.suttgart.oea@polizie.bund.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Bundespolizeiinspektion Stuttgart
Meriam Kielneker
Telefon: 0711/55049 1051
E-Mail: bpoli.stuttgart.oea@polizei.bund.de
www.bundespolizei.de
http://www.twitter.com/bpol_bw

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

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