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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Pressemeldung von Stadt und Polizei Trier: Polizeieinsatz in der Brückenstraße beendet

Trier (ots)

Heute Vormittag, gegen 10 Uhr, beabsichtige der Kommunale Vollzugsdienst der Stadt Trier einen bereits bestehenden Beschluss zur Unterbringung eines 42-Jährigen in einer psychiatrischen Einrichtung zu vollstrecken. Der Mann verschanzte sich daraufhin - möglicherweise mit einem Messer bewaffnet - in seiner Wohnung in der Brückenstraße.

Da bei dem 42-Jährigen, der sich mutmaßlich in einer psychischen Ausnahmesituation befand, eine Eigen- und Fremdgefährdung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurden unmittelbar starke Kräfte der Polizei hinzugezogen und der Bereich weiträumig abgeriegelt. Spezialeinheiten der Polizei konnten sich um 11:50 Uhr Zutritt zur Wohnung des Mannes verschaffen und ihn dort unter Widerstand fixieren. Der 42-Jährige wird jetzt in eine psychiatrische Einrichtung gebracht.

Die Brückenstraße war für die Dauer des Einsatzes von 10:45 Uhr bis etwa 12:20 Uhr gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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