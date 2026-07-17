POL-PPTR: Aktueller Polizeieinsatz in der Brückenstraße

Trier (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 16. Juli gegen 2:30 Uhr, ereignete sich in der Roonstraße in Trier ein schwerer Raub. Der spätere Geschädigte war auf dem Nachhauseweg aus einer Gaststätte, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch versuchte der Täter zunächst erfolglos den Geldbeutel des Mannes zu stehlen. Schließlich fügte er dem ...

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