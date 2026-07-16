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Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Schwerer Raub in der Roonstraße

Trier (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, am 16. Juli gegen 2:30 Uhr, ereignete sich in der Roonstraße in Trier ein schwerer Raub. Der spätere Geschädigte war auf dem Nachhauseweg aus einer Gaststätte, als er von einem bislang unbekannten Täter angesprochen wurde. Nach einem kurzen Gespräch versuchte der Täter zunächst erfolglos den Geldbeutel des Mannes zu stehlen. Schließlich fügte er dem Geschädigten eine Stichverletzung am Arm zu, woraufhin dieser den Geldbeutel aushändigte. Der Täter flüchtete vermutlich durch die Roonstraße über den Grünstreifen an der Nordallee in Richtung Porta Nigra.

Der Tatverdächtige wurde durch den Geschädigten folgendermaßen beschrieben: dunkle Haut, ca. 1,80 m groß, akzentfreies Deutsch, blaue Jeans, weißes Oberteil.

Wer hat die Tat beobachtet oder kann Angaben zum Tatverdächtigen machen? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Trier unter 0651 983-43390 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Jana Ernst
Telefon: 0651 983-40022
E-Mail: pptrier.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.trier

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell

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