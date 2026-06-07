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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Verkehrsunfall in der Eurener Straße - Polizei sucht Zeugen

Trier (ots)

Am Freitag, den 06.06.2026, kam es gegen 14:52 Uhr in der Eurener Straße in Trier auf Höhe der Bushaltestelle "Trierweilerweg" zu einem Verkehrsunfall. Nach derzeitigem Ermittlungsstand lief ein Kind unvermittelt auf die Fahrbahn. Um eine Kollision mit dem Kind zu vermeiden, wich ein beteiligter Fahrzeugführer aus. Infolge des Ausweichmanövers kam das Fahrzeug von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Hindernis auf dem angrenzenden Gehweg. Die Polizeiinspektion Trier hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, sich mit der Polizei Trier unter der Telefonnummer 0651 98344-150 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Trier
Polizeiinspektion Trier
Kürenzer Straße 3
54292 Trier
Telefon: 0651/983-44150
Email: pitrier.wache@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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