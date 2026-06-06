Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Körperverletzung im Bereich Marktplatz

Fußgängerzone in Idar

Idar-Oberstein (ots)

Am 06. Juni 2026 kam es gegen 01:37 Uhr in dem Bereich Marktplatz / Fußgängerzone in Idar zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei männlichen Personen. Der Beschuldigte schlug dem Geschädigten mehrfach mit der Faust und hiernach mit einer Bierflasche ins Gesicht. Der Geschädigte erlitt dabei eine Platzwunde über dem Auge und musste mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus nach Idar-Oberstein verbracht werden. Der Beschuldigte verließ die Örtlichkeit nach der Tat in unbekannte Richtung. Während des Einsatzes waren Kräfte der Polizei Idar-Oberstein sowie der umliegenden Dienststellen aus Birkenfeld und Baumholder im Einsatz. Weiterhin war ein Rettungswagen im Einsatz. Potenzielle Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Idar-Oberstein in Verbindung zu setzen.

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