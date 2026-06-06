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Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Nachtragsmeldung zum Brand in der Isseler Straße

Schweich (ots)

Wie bereits zuvor berichtet, kam es am Freitag, 05.06.2026, gegen 15:20 Uhr zu einem Gebäudebrand eines Mehrfamilienhauses in der Isseler Straße in Schweich. Das entsprechende Gebäude stand bereits nach kurzer Zeit in Vollbrand. Die Personen, welche sich im Haus befanden, konnten sich rechtzeitig aus dem Objekt retten. Anwohner der umliegenden Gebäude konnten sich ebenfalls rechtzeitig in Sicherheit bringen. Die betroffenen Personen wurden durch die Rettungskräfte vor Ort begutachtet und medizinisch erstversorgt. Insgesamt waren 13 Personen vom Brandgeschehen betroffen. Dabei wurde eine Person schwerverletzt in eine Spezialklinik geflogen. Weitere Personen, sowohl Anwohner als auch Rettungskräfte, wurden leichtverletzt und in umliegende Krankenhäuser zur weiteren ärztlichen Untersuchung verbracht. Im Laufe der Löscharbeiten griff das Feuer auf den angrenzenden Neubau über, welcher daher ebenfalls beschädigt wurde. Die gesamte Schadenshöhe dürfte sich ersten Einschätzungen zufolge im hohen sechsstelligen Bereich befinden. Grund der Brandursache bleibt aktuell Gegenstand der Ermittlungen, welche durch die Kriminalpolizei Trier übernommen werden.

Die Isseler Straße ist zum aktuellen Zeitpunkt wieder befahrbar und für Fußgänger freigegeben. Allerdings gilt eine besondere Vorsicht im betroffenen Bereich. Die Polizeiinspektion Schweich möchte sich ausdrücklich bei den Ersthelfern bedanken, welche die betroffenen Personen bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut und versorgt haben!

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER
Polizeiinspektion Schweich
Stefan-Andres-Straße 8
54338 Schweich

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell

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