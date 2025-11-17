Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Das Einsatzwochenende der Polizeiinspektion Trier vom 14.11.2025 bis zum 16.11.2025

Bild-Infos

Download

Trier (ots)

Mit insgesamt 142 erfassten Einsatzlagen (davon 39 Strafanzeigen und 20 Verkehrsunfälle) liegt ein ereignisreiches Wochenende hinter den Beamten der PI Trier.

Unter anderem kam es zu folgenden Einsätzen:

Randalierende Person in der Trierer Simeonstraße

Trier, 15. November 2025 - Am Samstagabend wurde der Polizei gegen 17:00 Uhr eine randalierende Person in der Simeonstraße in Trier gemeldet. Vorausgegangen war ein Einsatz des Rettungsdienstes, der zu einem offenbar alkoholisierten Mann gerufen worden war. Als die Sanitäter den Mann medizinisch versorgen wollten, reagierte dieser zunehmend aggressiv, sodass die Polizei hinzugezogen wurde.

Die eintreffenden Polizeibeamten trafen den Mann vor Ort an. Er zeigte deutliche Anzeichen von Alkoholisierung und verhielt sich weiterhin aufbrausend. Zunächst wurde ihm ein Platzverweis ausgesprochen, dem er kurzzeitig nachkam. Kurz darauf kehrte er jedoch zurück, warf seinen mitgeführten Rucksack wütend zu Boden und zeigte erneut aggressives Verhalten. Im Anschluss wurde er dem Gewahrsam zugeführt.

Alkoholisierter Radfahrer stürzt in der Loebstraße - Passanten leisten Erste Hilfe

Trier, 16. November 2025 - Am Sonntagmorgen kam es gegen 09:00 Uhr in der Loebstraße in Trier zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer verletzt wurde. Der Mann befuhr den Radweg in Fahrtrichtung Verteilerkreis, als er vermutlich aufgrund eines vorigen Alkoholkonsums die Kontrolle über sein Fahrrad verlor und stürzte.

Passanten fanden den Radfahrer bewusstlos unter seinem Fahrrad liegend vor und leisteten bis zum Eintreffen der Polizei, des Rettungswagens sowie einer Notärztin Erste Hilfe. Der Mann trug keinen Fahrradhelm und erlitt durch den Sturz unter anderem eine Schnittverletzung sowie eine stark blutende Platzwunde. Durch die Polizeibeamten konnte vor Ort ein starker Alkoholgeruch festgestellt werden.

Der Verletzte wurde vor Ort medizinisch versorgt und anschließend zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Hinweise:

Das Tragen eines Fahrradhelms kann das Risiko schwerer Kopfverletzungen erheblich reduzieren. Die Polizei weist daher erneut auf die Wichtigkeit hin, beim Radfahren grundsätzlich einen geeigneten Schutzhelm zu tragen.

Alkohol beeinträchtigt Wahrnehmung, Reaktionsfähigkeit und Gleichgewichtssinn erheblich. Auch für Radfahrer stellt Alkoholkonsum eine erhebliche Gefahr dar - sowohl für sie selbst als auch für andere Verkehrsteilnehmer.

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell