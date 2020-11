Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung an mehreren Pkw

Zeugenaufruf

KonzKonz (ots)

Konz-Roscheid

Im Zeitraum von Juni bis November 2020 wurden in Konz-Roscheid mindestens 15 Fahrzeuge beschädigt. Bei allen Fahrzeugen wurde eine oder wie mindestens in einem Fall, sogar zwei Schrauben in einem Reifen festgestellt. An einem Pkw platzte der beschädigte Reifen während der Fahrt auf der Autobahn. Glücklicherweise kam es dabei zu keinem schweren Unfall mit schlimmen Folgen. Da die Tatorte sehr nahe beieinander liegen, geht die Polizei davon aus, dass alle Taten von demselben Täter begangen wurden. Zeugenhinweise, die zur Aufklärung der Straftaten beitragen könnten, bitten wir an die Polizei Konz zur richten.

