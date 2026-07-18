Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung

Wittlich (ots)

Am 15.07.2026 gegen 14:00 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Täter eine Werbetafel im Bereich der ARAL-Tankstelle in der Kurfürstenstraße in Wittlich.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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