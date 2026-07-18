Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Trunkenheitsfahrten

Wittlich (ots)

Gleich zwei Fahrten unter Alkoholeinfluss mussten die Beamtinnen und Beamten der Polizeiinspektion Wittlich am 18.07.2026 registrieren.

Gegen 00:44 Uhr befuhr ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus dem Wittlicher Stadtgebiet mit seinem Transporter die Danziger Straße in Wittlich. Hier kam er aufgrund einer festgestellten Alkoholisierung von mehr als 3,0 Promille zu weit nach rechts und beschädigte zwei dort ordnungsgemäß abgestellte Fahrzeuge. Der Unfallverursacher versuchte noch, sich durch Flucht von der Unfallstelle zu entfernen, konnte jedoch im Rahmen der Unfallaufnahme schnell durch die Beamtinnen und Beamten festgestellt und ermittelt werden. Gegen den jungen Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen, der Führerschein sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Gegen 01:18 Uhr kontrollierten die Beamtinnen und Beamten sodann eine 20-jährige Fahranfängerin aus dem Wittlicher Stadtgebiet als diese mit ihrem Personenkraftwagen die Landstraße 141 von Salmtal in Richtung Wittlich befuhr. Im Zuge des Nachfahrens mittels Streifenwagens wurde leicht unsicheres und verkehrswidriges Fahrverhalten, wie eine nicht unerhebliche Geschwindigkeitsüberschreitung in einer 70km/h-Zone festgestellt. Im Rahmen der Kontrolle musste festgestellt werden, dass die junge Frau unter Alkoholeinfluss stand. Es wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt.

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