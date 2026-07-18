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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand eines Feldes

Binsfeld (ots)

Am 17.07.2026 gegen 17:50 Uhr kam es zum Brand eines Feldes im Bereich der Saalholzstraße in Binsfeld.

Durch die eintreffenden Feuerwehrkräfte konnte der Brand der etwa 40 qm großen Fläche schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Es ergaben sich Hinweise darauf, dass eine möglicherweise weggeworfene Zigarette ursächlich für den Brand sein könnte.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

Rückfragen bitte an:

POLIZEIPRÄSIDIUM TRIER

Polizeiinspektion Wittlich
Schlossstraße 28
54516 Wittlich
Telefon 06571/9260
Telefax 06571/926150
piwittlich@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de


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Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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