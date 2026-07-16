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POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall - 5 Verletzte, darunter 2 Kinder -FOLGEMELDUNG-

POL-PDWIL: Schwerer Verkehrsunfall - 5 Verletzte, darunter 2 Kinder -FOLGEMELDUNG-
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L 9, Heckhuscheid-Niederüttfeld (ots)

Zu der um 17:09 Uhr veröffentlichen Erstmeldung zu einem schweren Verkehrsunfall auf der L 9 zwischen den Ortslagen Heckhuscheid und Niederüttfeld mit 5 Schwerverletzten ergaben die ersten Ermittlungen folgenden Unfallhergang:

Ein Pkw (besetzt mit einer Fahrerin) befuhr die K 108 aus Richtung Kesfeld kommend in Fahrtrichtung Habscheid-Hallert. An der Kreuzung zur L 9 stieß der Pkw mit einem von rechts kommenden bevorrechtigten Pritschenwagen (besetzt mit 4 Personen) zusammen. Durch den Zusammenstoß wurde der Pritschenwagen herumgeschleudert und blieb auf dem Dach liegen. Alle Insassen konnten sich selbständig aus dem Fahrzeug befreien. Der Pkw wurde durch den Aufprall ebenfalls herumgeschleudert und blieb auf der Fahrerseite liegen. Die Fahrzeugführerin musste durch die Feuerwehr aus ihrem Fahrzeug befreit werden. Alle 5 Personen wurden nach Erstbehandlung vor Ort in Krankenhäuser zur weiteren medizinischen Behandlung verbracht.

Der Bereich der Unfallstelle war mit Zeitpunkt der Unfallaufnahme bis 20:35 Uhr gesperrt. Eine örtliche Umleitung wurde durch die zuständige Straßenmeisterei eingerichtet.

Zur genauen Klärung des Unfallhergangs wurde durch die Staatsanwaltschaft Trier die Erstellung eines Gutachtens angeordnet.

Im Einsatz vor Ort waren 2 Rettungshubschrauber, 1 Notarzteinsatzfahrzeug, 3 Rettungswagen, die Feuerwehren aus Bleialf, Winterspelt und Heckhuscheid, die Straßenmeisterei Arzfeld, 1 Funkstreifenwagen des Bundespolizeireviers Prüm sowie 2 Funkstreifenwagen der Polizeiinspektion Prüm.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Prüm
Tiergartenstraße 82
54595 Prüm
Tel. 06551/942-0
pipruem@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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