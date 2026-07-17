POL-PDWIL: Sachbeschädigung eines parkenden Pkw

L 9, Heckhuscheid-Niederüttfeld (ots) - Am 16.07.2026 kam es gegen 15:00 Uhr auf der L 9 zwischen den Ortslagen Heckhhuscheid und Niederüttfeld im Bereich einer Kreuzung zu einem schweren Verkehrsunfall, bei dem 5 Personen - darunter 2 Kleinkinder - schwer- und teilweise lebensgefährlich verletzt wurden. Beteiligt waren 2 Fahrzeuge. Zur Klärung des Unfallherganges wurde ein Gutachter beauftragt. Von weiteren ...

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