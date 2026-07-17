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Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachbeschädigung eines parkenden Pkw

Wengerohr (ots)

Am 17.07.2026 im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 18:30 Uhr wurde die Heckscheibe eines in einer Parkbucht in der Dr.-Oetker-Straße geparkten Pkw beschädigt. Die Heckscheibe des betreffenden Pkw zerbrach aufgrund der Einwirkung in Gänze. Hinweise zur Tat werden durch die Polizeiinspektion Wittlich entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wittlich

Schlossstraße 28
54516 Wittlich

Telefon: 06571 9260
E-Mail: piwittlich@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell

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