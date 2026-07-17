Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden - Verursacher flüchtig

Bitburg (ots)

Am 17.07.2026 kam es gegen 15:00 Uhr auf der B 50/Dorfstraße in Obergeckler, Ortsteil Niedergeckler, zu einem Verkehrsunfall. Ein weißer Kombi hat hier die Kurve am Ortsausgang in Fahrtrichtung Sinspelt derart geschnitten, dass der entgegenkommende Transporter ausweichen musste und in den Graben gefahren ist. Der Fahrer des ausweichenden Fahrzeugs wurde dabei leicht verletzt, am Transporter entstand hoher Sachschaden. Der bis dato unbekannte Unfallverursacher mit seinem weißen Kombi entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise zu dem weißen Kombi, geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bitburg zu melden.

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