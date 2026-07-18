Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Diebstahl von Mofaroller

Wittlich (ots)

Im Zeitraum 14.07.2026 bis 15.07.2026 entwendeten bisher unbekannte Täter einen im Bereich der Trierer Landstraße in Wittlich abgestellten Mofaroller.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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