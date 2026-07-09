Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Wittlich (ots)

Am 08.07.2026 gegen 12:45 Uhr befuhr eine 68-jährige Fahrradfahrerin aus Belgien den Maare-Mosel-Radweg in Wittlich.

Hier kam sie in Folge eines falsch eingeschätzten Überholvorgangs eines dort gehenden Fußgängers vom Radweg ab und kollidierte mit einem seitlich verlaufenden Zaun.

Die 68-Jährige wurde leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht.

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