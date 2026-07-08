Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brand einer Wiese

Kinderbeuern (ots)

Am 07.07.2026 gegen 18:30 Uhr kam es zu einem Brand einer Wiese im Bereich der Hauptstraße in Kinderbeuern.

Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell unter Kontrolle gebracht werden.

Der Sachverhalt wurde durch die Beamten und Beamtinnen der Polizeiinspektion Wittlich aufgenommen und Spuren gesichert. Bisher ergaben sich keine Hinweise auf strafbares Verhalten.

Jegliche weiteren Hinweise werden an die Polizeiinspektion Wittlich unter 06571 9260 oder unter piwittlich@polizei.rlp.de erbeten.

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