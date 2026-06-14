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Polizeidirektion Koblenz

POL-PDKO: Folgemeldung: Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich

Mülheim-Kärlich (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am 14.06.2026 um 13:32 Uhr zu einem Verkehrsunfall in der Jahnstraße in Mülheim-Kärlich.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhren zwei Verkehrsteilnehmer in entgegengesetzter Fahrtrichtung die Jahnstraße in Mülheim-Kärlich. In Höhe der Hausnummer 25 waren mehrere Fahrzeuge am Straßenrand geparkt.

Hier versuchte eine Fahrzeugführerin aus der VG Weißenthurm die parkenden Fahrzeuge zu überholen. Hierbei erkannte die Fahrzeugführerin das entgegenkommende Fahrzeug zu spät. Beide Fahrzeuge konnten nicht mehr rechtzeitig bremsen, sodass es zu einem Zusammenstoß kam.

Hierbei rollte das verursachende Fahrzeug nach dem Zusammenstoß gegen ein in der Nähe befindliches Hoftor und danach gegen ein geparktes Fahrzeug. Am Hoftor wurden leichte Beschädigungen festgestellt, während am geparkten Fahrzeug Kratzer im Lack dokumentiert wurden.

Das geschädigte Fahrzeug wurde gegen eine Hauswand gestoßen. Hierbei kam es zu einer leichten Beschädigung des Hausputzes.

Der geschädigte Fahrzeugführer wurde zur Untersuchung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Jahnstraße war für etwa eine Stunde gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Koblenz
Polizeiinspektion Andernach
i.A. POK Stjepanovic

Telefon: 02632-9210
Mail: piandernach@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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